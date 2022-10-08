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В Азербайджане за неиспользование земли по назначению установлен налог в размере 200 манатов

В Азербайджане за неиспользование земли по назначению установлен налог в размере 200 манатов В Азербайджане за использование земельного участка по целевому назначению установлен налог в размере 6 манатов за каждый гектар, а за неиспользование - налог в размере 200 манатов.
АПК
8 октября 2022 г. 17:33
В Азербайджане за неиспользование земли по назначению установлен налог в размере 200 манатов

В Азербайджане за использование земельного участка по целевому назначению установлен налог в размере 6 манатов за каждый гектар, а за неиспользование - налог в размере 200 манатов.

Об этом сообщил Report начальник отдела контроля за землепользованием Министерства сельского хозяйства Фирудин Тагиев.

По его словам, 19 сентября были утверждены "Критерии и порядок определения земель сельскохозяйственного назначения, которые используются по целевому назначению или не могут быть использованы по целевому назначению", в которых отражены указанные вопросы.

"Основная проблема – ограниченное количество земель сельскохозяйственного назначения. Поэтому мы должны беречь землю и использовать ее по целевому назначению. Касательно этого есть требования в нашем земельном законодательстве. Последнее решение имеет особое значение с этой точки зрения", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda torpaqdan təyinatı üzrə istifadə etməyənlər 200 manat vergi ödəyəcəklər

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