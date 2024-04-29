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В Азербайджане создаются новые сорта арбузов и дынь

В Азербайджане создаются новые сорта арбузов и дынь В Научно-исследовательском институте овощеводства Министерства сельского хозяйства разрабатываются новые сорта арбузов и дынь.
АПК
29 апреля 2024 г. 16:30
В Азербайджане создаются новые сорта арбузов и дынь

В Научно-исследовательском институте овощеводства Министерства сельского хозяйства разрабатываются новые сорта арбузов и дынь.

Об этом сказал Report председатель правления института Эльмар Аллахвердиев.

"Как известно, одним из направлений деятельности института является сохранение отечественных сортов бахчевых культур и организация их генофонда. За последние годы нам удалось получить семена шести старых сортов дынь - это Гянди, Синейваз, Рейхани, Шахназар и др. Данные сорта были посажены в Кюрдамирском районе вместе с 10 новыми сортами дынь и 5 сортами арбузов", - сказал он.

По словам Аллахвердиева, ученые-селекционеры института создают в Азербайджане новые сорта овощей: "Наши ученые получили гибриды 60 сортов томатов и 21 сорта огурцов, предназначенных для выращивания в теплице. В настоящее время проверяется их урожайность, устойчивость к болезням и вредителям".

Он добавил, что в этом году в Лерикском, Ярдымлинском и Дашкесанском районах были посажены новые сорта картофеля: "За последние 2 года 9 новых сортов картофеля были включены в Государственный реестр".

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Версия на английском языке Azerbaijan developing new varieties of watermelons and melons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni qarpız və yemiş növləri yaradılır

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