В Азербайджане создаются новые сорта арбузов и дынь

В Научно-исследовательском институте овощеводства Министерства сельского хозяйства разрабатываются новые сорта арбузов и дынь.

В Научно-исследовательском институте овощеводства Министерства сельского хозяйства разрабатываются новые сорта арбузов и дынь.

Об этом сказал Report председатель правления института Эльмар Аллахвердиев.

"Как известно, одним из направлений деятельности института является сохранение отечественных сортов бахчевых культур и организация их генофонда. За последние годы нам удалось получить семена шести старых сортов дынь - это Гянди, Синейваз, Рейхани, Шахназар и др. Данные сорта были посажены в Кюрдамирском районе вместе с 10 новыми сортами дынь и 5 сортами арбузов", - сказал он.

По словам Аллахвердиева, ученые-селекционеры института создают в Азербайджане новые сорта овощей: "Наши ученые получили гибриды 60 сортов томатов и 21 сорта огурцов, предназначенных для выращивания в теплице. В настоящее время проверяется их урожайность, устойчивость к болезням и вредителям".

Он добавил, что в этом году в Лерикском, Ярдымлинском и Дашкесанском районах были посажены новые сорта картофеля: "За последние 2 года 9 новых сортов картофеля были включены в Государственный реестр".