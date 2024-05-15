Петришенко: Торговля Беларуси и Азербайджана вносит вклад в обеспечение продбезопасности

Взаимная торговля Беларуси и Азербайджана интенсивно развивается и является существенным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности двух стран.

Взаимная торговля Беларуси и Азербайджана интенсивно развивается и является существенным вкладом в обеспечение продовольственной безопасности двух стран.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко, который принял участие в открытии международных выставок Caspian Agro и Inter Food в Баку.

"Беларусь ежегодно принимает самое активное участие в выставках Caspian Agro и Inter Food. Белорусские компании сегодня представляют мясную, молочную, кондитерскую, рыбную, алкогольную продукцию и другие виды продовольствия, а также удобрения, химикаты для обработки растений, ветеринарные препараты, широкую линейку готовой сельскохозяйственной техники и шинной продукции. Взаимная торговля Беларуси и Азербайджана продовольственными товарами интенсивно развивается и вносит существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности двух стран", - сказал Петришенко.

Как подчеркнул вице-премьер, Беларусь традиционно поставляет в Азербайджан значительные объемы и широкий ассортимент мясной, молочной и другой продукции, в том числе в качестве сырья для пищевой перерабатывающей промышленности.