В агропарках Азербайджана будут сформированы кластеры

Для эффективного функционирования агропарков в Азербайджане ведется работа по формированию на начальном этапе 6 основных кластеров и 11 подкластеров.

Для эффективного функционирования агропарков в Азербайджане ведется работа по формированию на начальном этапе 6 основных кластеров и 11 подкластеров.

Как сообщает Report, об этом рассказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон при Минэкономики Эльшад Нуриев на бизнес-форуме Европейский Союз-Азербайджан в Баку.

"Основными кластерами являются: производство зерна и семян (1), производство мяса и молока (2), производство картофеля (3), переработка фруктов (4), производство растительного масла (5), производство чая и цитрусовых фруктов (6). Объединение агропарков в агропромышленные кластеры создаст условия для привлечения в страну инвесторов, дальнейшего улучшения обеспечения населения качественным продовольствием, повышения конкурентоспособности и экспорта местной продукции, формирования национальных брендов и единой скоординированной системы, снижения затрат на производство продукции, а также ее себестоимости и обеспечения занятости в регионах",- отметил Э.Нуриев.