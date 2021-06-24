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Сможет ли азербайджанская аграрная продукция занять нишу на арабских рынках?

Сможет ли азербайджанская аграрная продукция занять нишу на арабских рынках? Аграрная продукция Азербайджана экспортируется в ряд стран мира. Но основными экспортными рынками являются Россия и другие страны СНГ. Целью Азербайджана является диверсификация экспорта аграрной продукции, в связи с чем исследуется ряд рынков, включая ар
АПК
24 июня 2021 г. 15:55
Сможет ли азербайджанская аграрная продукция занять нишу на арабских рынках?

Аграрная продукция Азербайджана экспортируется в ряд стран мира. Но основными экспортными рынками являются Россия и другие страны СНГ. Целью Азербайджана является диверсификация экспорта аграрной продукции, в связи с чем исследуется ряд рынков, включая арабские страны. На вопросы Report по этой теме ответил председатель Общественного объединения "Сотрудничество Азербайджан - арабские страны" Эльшан Рагимов.

По его словам, Азербайджан может поставлять на арабский рынок некоторые виды аграрной продукции: "Основная задача - адаптировать нашу аграрную продукцию к рынкам арабских стран. В основном, мы отправляем продукцию в Россию, объемы экспорта в другие страны небольшие. Однако российский рынок более привлекателен для фермеров и предпринимателей из-за того, что отпускные цены на аграрную продукцию выше, чем на арабском рынке. Поэтому предприниматели предпочитают российский рынок".

Э. Рагимов отметил, что в настоящее время ведутся переговоры по экспорту аграрной продукции на рынки арабских стран: "На этих рынках преобладают турецкие продукты. В настоящее время у нас есть выход к указанным рынкам, но нам необходимо расширяться на них. В ряде арабских стран продолжается карантин в связи с коронавирусом. Ограничения также создают трудности. Однако перед предпринимателями также стоит вопрос логистики. Выход к мировым рынкам для Турции и других стран более удобен, а у нас сложности, поскольку нет выхода к океану".

Рагимов также указал на возможность экспорта азербайджанских помидоров на арабский рынок, однако там они будут продаваться дешевле, чем в России.

По его словам, чай более конкурентоспособен. К примеру, в арабских странах уже знакомы с "Азерчаем", необходимо продвигать и другие бренды.

Согласно статданным Государственного таможенного комитета, в январе-мае текущего года Азербайджан экспортировал 214 тыс. тонн фруктов и овощей на сумму 206,2 млн долларов США. Основные места в экспорте занимают картофель, томаты, фундук, яблоки, хурма, гранаты.

Вместе с тем торговый оборот Азербайджана с арабскими странами невелик.

К примеру, товарооборот между Азербайджаном и Египтом в январе-мае текущего года увеличился в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 20 млн 522 тыс. долларов. Торговый оборот между Азербайджаном и ОАЭ вырос на 41,1% - до 22 млн 818 тыс. долларов.

Между Азербайджаном и Саудовской Аравией объем торговли увеличился на 39,7% и составил 7,5 млн долларов. Торговый оборот между Азербайджаном и Ливией в указанном периоде возрос в 2 910 раз и составил 27 млн 712 тыс. долларов. Весь оборот составляет экспорт в Азербайджан, импорта из Ливии в Азербайджан за этот период не осуществлялось. Торговый оборот Азербайджана с Ираком увеличился на 27,4% и составил 6 млн 071 тыс. долларов.

Торговый оборот Азербайджана с другими арабскими странами незначителен.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın aqrar məhsulları ərəb bazarlarında özünə yer tapa biləcəkmi?

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