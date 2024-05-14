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Эксперт: Сохраняющаяся в Азербайджане дождливая погода может пагубно сказаться на хлопководстве

Эксперт: Сохраняющаяся в Азербайджане дождливая погода может пагубно сказаться на хлопководстве Наблюдающаяся в Азербайджане в последние дни дождливая погода может оказать негативное влияние на хлопководство.
АПК
14 мая 2024 г. 20:55
Эксперт: Сохраняющаяся в Азербайджане дождливая погода может пагубно сказаться на хлопководстве

Наблюдающаяся в Азербайджане в последние дни дождливая погода может оказать негативное влияние на хлопководство.

В комментарии муганскому бюро Report эксперт по сельскому хозяйству Мирсахиб Закиев отметил, что в случае сохранения подобных погодных условий посеянные семена хлопка могут сгнить, холодная погода может также стать причиной развития гниения корневой системы хлопчатника.

Он подчеркнул, что подобные погодные условия наносят вред скошенным и оставленным на поле травянистым растениям, так как из-за повышенной влажности в скошенной траве происходит процесс заплесневения и гниения, трава теряет свои кормовые качества.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSon günlər müşahidə olunan intensiv yağıntıların kənd təsərrüfatına təsirləri açıqlanıb

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