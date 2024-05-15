Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков.
Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.
В ведомстве отметили, что в рамках рабочего визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергея Бартоша в Баку прошла встреча на уровне министров аграрных ведомств.
"Стороны договорились по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, изучения опыта Беларуси по строительству агрогородков, взаимодействия в сфере племенного животноводства, отработки перспектив увеличения поставок ветеринарных препаратов, а также создания совместного производства в этом направлении. Кроме того, шла речь о сотрудничестве в сфере аграрного образования", - отметили в Минсельхозпроде.
В министерстве также отметили, что азербайджанская делегация совершит визит в Беларусь в рамках выставки "Белагро", которая пройдет с 4 по 9 июня в Минске.