Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков

Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков.

Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве отметили, что в рамках рабочего визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергея Бартоша в Баку прошла встреча на уровне министров аграрных ведомств.

"Стороны договорились по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, изучения опыта Беларуси по строительству агрогородков, взаимодействия в сфере племенного животноводства, отработки перспектив увеличения поставок ветеринарных препаратов, а также создания совместного производства в этом направлении. Кроме того, шла речь о сотрудничестве в сфере аграрного образования", - отметили в Минсельхозпроде.

В министерстве также отметили, что азербайджанская делегация совершит визит в Беларусь в рамках выставки "Белагро", которая пройдет с 4 по 9 июня в Минске.