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Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков

Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков.
АПК
15 мая 2024 г. 12:47
Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков

Азербайджан готов изучить опыт Беларуси по строительству агрогородков.

Как передает Report со ссылкой на БЕЛТА, об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В ведомстве отметили, что в рамках рабочего визита министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Сергея Бартоша в Баку прошла встреча на уровне министров аграрных ведомств.

"Стороны договорились по вопросам развития торгово-экономического сотрудничества, изучения опыта Беларуси по строительству агрогородков, взаимодействия в сфере племенного животноводства, отработки перспектив увеличения поставок ветеринарных препаратов, а также создания совместного производства в этом направлении. Кроме того, шла речь о сотрудничестве в сфере аграрного образования", - отметили в Минсельхозпроде.

В министерстве также отметили, что азербайджанская делегация совершит визит в Беларусь в рамках выставки "Белагро", которая пройдет с 4 по 9 июня в Минске.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan aqro şəhərciklərin salınması sahəsində Belarusun təcrübəsini öyrənməyə hazırdır
Версия на английском языке Azerbaijan ready to study experience of Belarus in construction of agricultural towns

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