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ФАО: На COP29 Азербайджан продемонстрирует миру инновационную работу в аграрно-промышленной сфере

ФАО: На COP29 Азербайджан продемонстрирует миру инновационную работу в аграрно-промышленной сфере В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, Азербайджан имеет возможность продемонстрировать миру инновационную работу, проделанную в аграрно-промышленной сфере
АПК
15 мая 2024 г. 12:25
ФАО: На COP29 Азербайджан продемонстрирует миру инновационную работу в аграрно-промышленной сфере

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, Азербайджан имеет возможность продемонстрировать миру инновационную работу, проделанную в аграрно-промышленной сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на церемонии открытия выставки Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Он подчеркнул, что проводимая сегодня выставка важна с точки зрения развития аграрного сектора: "Выставка объединяет различные сферы, включая животноводство, птицеводство, садоводство, и подчеркивает важность цифровизации в сельском хозяйстве".

Мухаммад Насар Хаят отметил, что ФАО, как один из основных партнеров правительства Азербайджана, рада присоединиться к усилиям, направленным на диверсификацию экономики страны.

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Версия на английском языке FAO: Azerbaijan to demonstrate its innovative work in agro-industry to world at COP29
Версия на азербайджанском языке FAO: Azərbaycan COP29-da aqrar sənayesindəki innovativ işlərini dünyaya nümayiş etdirəcək

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