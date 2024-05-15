ФАО: На COP29 Азербайджан продемонстрирует миру инновационную работу в аграрно-промышленной сфере

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, Азербайджан имеет возможность продемонстрировать миру инновационную работу, проделанную в аграрно-промышленной сфере

В рамках 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая состоится в ноябре этого года в Баку, Азербайджан имеет возможность продемонстрировать миру инновационную работу, проделанную в аграрно-промышленной сфере.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане Мухаммад Насар Хаят на церемонии открытия выставки Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Он подчеркнул, что проводимая сегодня выставка важна с точки зрения развития аграрного сектора: "Выставка объединяет различные сферы, включая животноводство, птицеводство, садоводство, и подчеркивает важность цифровизации в сельском хозяйстве".

Мухаммад Насар Хаят отметил, что ФАО, как один из основных партнеров правительства Азербайджана, рада присоединиться к усилиям, направленным на диверсификацию экономики страны.