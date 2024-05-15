Министр: Аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства в Азербайджане

Проводимые в Азербайджане аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства, с этой целью со стороны государства осуществляются значительные меры поддержки.

Проводимые в Азербайджане аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства, с этой целью со стороны государства осуществляются значительные меры поддержки.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, обеспечивается доступ фермеров к сельскохозяйственным инструментам, в том числе расширяется сфера применения аграрного страхования.

Мамедов сказал, что в этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29): "2024 год был объявлен президентом Ильхамом Алиевым годом "Солидарности во имя зеленого мира", поэтому в этом году особое внимание на выставке уделено демонстрации современных инструментов сельскохозяйственного производства, основанных на принципах защиты окружающей среды, зеленой энергетики, эффективного использования ресурсов и органического производства".