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Министр: Аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства в Азербайджане

Министр: Аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства в Азербайджане Проводимые в Азербайджане аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства, с этой целью со стороны государства осуществляются значительные меры поддержки.
АПК
15 мая 2024 г. 11:12
Министр: Аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства в Азербайджане

Проводимые в Азербайджане аграрные реформы усиливают развитие сельского хозяйства, с этой целью со стороны государства осуществляются значительные меры поддержки.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на церемонии открытия Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 29-й Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

По его словам, обеспечивается доступ фермеров к сельскохозяйственным инструментам, в том числе расширяется сфера применения аграрного страхования.

Мамедов сказал, что в этом году в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29): "2024 год был объявлен президентом Ильхамом Алиевым годом "Солидарности во имя зеленого мира", поэтому в этом году особое внимание на выставке уделено демонстрации современных инструментов сельскохозяйственного производства, основанных на принципах защиты окружающей среды, зеленой энергетики, эффективного использования ресурсов и органического производства".

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Версия на английском языке Minister: Agrarian reforms strengthen agricultural development in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Aqrar islahatlar Azərbaycanda kənd təsərrüfatının inkişafını gücləndirir”

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