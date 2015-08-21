СМИ: США могут приостановить выделение средств Пакистану на борьбу с терроризмом

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Американские военные могут приостановить выделение Пакистану финансовой помощи на борьбу с террористической "сетью Хаккани" - группировкой, связанной с движением "Талибан". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, газета Washington Post сообщает, что это связано с тем, что Исламабад, по мнению американской стороны, недостаточно активно противостоит экстремистам.

"Пентагон недавно проинформировал Пакистан, что последние 300 млн. долларов могут быть удержаны, если министр обороны США не сможет подтвердить тот факт, что (пакистанские власти) сделали достаточно для борьбы с "Хаккани", - говорится в тексте. При этом "большая часть суммы за 2015 год будет переведена" Исламабаду, сообщило издание.

В целом, в этом году Пакистан должен получить от США на противодействие терроризму 1,1 млрд. долларов. Всего, начиная с 2002 года, Вашингтон перечислил республике 13 млрд. долларов. Газета отметила, что приостановка финансирования может привести к росту напряженности между двумя странами.