СКР получил показания о заказчике убийства главы азербайджанской диаспоры в Ульяновске

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Следственные органы просят прокуратуру решить вопрос о возбуждении производства по факту покушения на убийство председателя ульяновского отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийский азербайджанский конгресс" Ислама Гусейнова ввиду вновь открывшихся обстоятельств. Об этом сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Региональное СУ СКР сообщает, что поводом для этого стали новые показания осужденного за данное преступление Нахида Захидова. "Захидов дал новые показания об обстоятельствах организации данного преступления и его непосредственном заказчике", - говорится в сообщении.

Также СКР продолжает расследование в отношении подельника Захидова, Рамина Багирова, который в настоящее время находится в розыске.

Нападение на Гусейнова было совершено 11 сентября 2012 года в офисе отделения Всероссийского азербайджанского конгресса в Ульяновске. При этом был застрелен охранник, лидер диаспоры практически не пострадал. Нападавшие скрылись с места преступления.

По данным следствия, Захидов, испытывавший личную неприязнь к Гусейнову, решил его убить. К совершению этого преступления он привлек своего соотечественника Рамина Багирова.