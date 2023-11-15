Селекционный центр в Лачыне возрождает традиции животноводства

В Лачынском районе, который всегда занимал одно из лидирующих мест по производству мяса, молока и шерсти в республике, возрождаются традиции животноводства. В этом особую роль играет селекционный центр животноводства, созданный в селе Зерти Лачынского рай

В Лачынском районе, который всегда занимал одно из лидирующих мест по производству мяса, молока и шерсти в республике, возрождаются традиции животноводства. В этом особую роль играет селекционный центр животноводства, созданный в селе Зерти Лачынского района около года назад.

Центр, обладающий современной инфраструктурой, состоит из 5 загонов площадью 240 квадратных метров каждый. Здесь содержатся различные породы коз и овец, импортированные из-за рубежа. Постоянной работой обеспечены 15 человек, большая часть из которых жители Лачынского района.

По словам сотрудника центра Али Джамильзаде, животные сейчас проходят период адаптации, в будущем же планируется вывести более продуктивные мясо-шерстные и молочные породы.

Джамильзаде отметил, что основной целью является организация селекции различных пород животных.

"В настоящее время в центре содержится более 30 голов коз. Среди них ввезенные из-за рубежа 5 пород - дамасская (также известная как алеппо, шами), альпийская, зааненская, килис и хонамлы, каждая из которых имеет свои особенности. Например, дамасская коза сильно отличается от других своим внешним видом. Ее родина – восточные страны, в частности Сирия. Порода распространена более чем в 50 странах, и ее поголовье на фермах быстро растет из-за устойчивости к жаркому климату. Самец дамасской козы достигает 1 метра в высоту и 130 килограммов в весе, а самка - до 75 см в высоту и 85-95 килограммов в весе. Хотя это мясо-молочная порода, она больше популярна в производстве молока", - сказал он.

Представитель центра отметил, что эти животные быстро приспосабливаются к любому климату, стадо легко контролировать, а доить дамасскую козу можно дважды в день.

"Фермеры говорят, что при правильном уходе, в день с каждой козы можно получать 3-6 литров молока. Молоко дамасской козы отличается высоким содержанием белка", - отмечает Джамильзаде.

В селекционном центре в Лачыне также содержится 75 голов овец 15 иностранных пород. По словам Джамильзаде, овцы завезены из Франции, Южной Африки, России и Турции.

"К примеру, известную турецкую породу - анатолийский меринос, в основном, разводят для производства шерсти, однако высок ее потенциал и в мясном производстве. В Азербайджане методами народной селекции созданы многие ценные породы овец. Среди них можно выделить такие как миль-карабахская, абшеронская, гарадолаг, балбас, мазех, бозах, ширванская, гёдяк, лезгинская, джаро, азербайджанский горный меринос и пирасора. Но продуктивность завезенных из-за границы животных очень высока. Поэтому импортные породы пользуются большим спросом", - сказал Джамильзаде.

Джамильзаде также добавил, развитие селекционного центра внесет свой вклад в возрождение животноводства в Лачынском районе.