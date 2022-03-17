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Саудовская Аравия выделила более 229 млн долларов на обеспечение продбезопасности

Саудовская Аравия выделила более 229 млн долларов на обеспечение продбезопасности Фонд сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии одобрил несколько кредитов на сумму более 229 млн долларов США с целью стимулировать импорт продукции для обеспечения продовольственной безопасности королев
АПК
17 марта 2022 г. 13:50
Саудовская Аравия выделила более 229 млн долларов на обеспечение продбезопасности

Фонд сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии одобрил несколько кредитов на сумму более 229 млн долларов США с целью стимулировать импорт продукции для обеспечения продовольственной безопасности королев

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице госфонда в Twitter.

"Совет директоров Фонда сельскохозяйственного развития [Саудовской Аравии] во главе с министром окружающей среды, водного и сельского хозяйства Абдель Рахманом бен Абдель Мухсеном аль-Фадли одобрил ряд кредитов на более чем 861 млн риалов (около 229,5 млн долларов) на финансирование оборотного капитала [предприятий] для импорта сельскохозяйственной продукции", - говорится в заявлении.

Как пояснил зампред совета директоров Мунир бен Фахд ас-Сахли, это решение было принято в соответствии с указаниями руководства страны с целью "обеспечения запасов этой продукции и стабильности их поставок, а также для предотвращения любых сбоев в цепочках поставок" в свете текущих международных событий.

Данное финансирование осуществляется в рамках программ фонда по повышению продовольственной безопасности королевства и поддержке сельского хозяйства и затрагивает ячмень, кукурузу и сою.

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