Саудовская Аравия выделила более 229 млн долларов на обеспечение продбезопасности

Фонд сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии одобрил несколько кредитов на сумму более 229 млн долларов США с целью стимулировать импорт продукции для обеспечения продовольственной безопасности королев

Фонд сельскохозяйственного развития Саудовской Аравии одобрил несколько кредитов на сумму более 229 млн долларов США с целью стимулировать импорт продукции для обеспечения продовольственной безопасности королев

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается на странице госфонда в Twitter.

"Совет директоров Фонда сельскохозяйственного развития [Саудовской Аравии] во главе с министром окружающей среды, водного и сельского хозяйства Абдель Рахманом бен Абдель Мухсеном аль-Фадли одобрил ряд кредитов на более чем 861 млн риалов (около 229,5 млн долларов) на финансирование оборотного капитала [предприятий] для импорта сельскохозяйственной продукции", - говорится в заявлении.

Как пояснил зампред совета директоров Мунир бен Фахд ас-Сахли, это решение было принято в соответствии с указаниями руководства страны с целью "обеспечения запасов этой продукции и стабильности их поставок, а также для предотвращения любых сбоев в цепочках поставок" в свете текущих международных событий.

Данное финансирование осуществляется в рамках программ фонда по повышению продовольственной безопасности королевства и поддержке сельского хозяйства и затрагивает ячмень, кукурузу и сою.