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Россию не пригласили на Глобальный форум по продовольствию в Берлине

Россию не пригласили на Глобальный форум по продовольствию в Берлине Россия не была приглашена на Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture), который традиционно проходит в рамках международной ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине.
АПК
16 января 2023 г. 16:01
Россию не пригласили на Глобальный форум по продовольствию в Берлине

Россия не была приглашена на Глобальный форум по продовольствию и сельскому хозяйству (Global Forum for Food and Agriculture), который традиционно проходит в рамках международной ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в понедельник на брифинге представитель Минсельхоза ФРГ.

"Примет ли Россия участие в "Зеленой неделе", вы должны спросить у организаторов, это мероприятие [компании] Messe Berlin. Но я могу вам сказать, что Россия не была приглашена на наше мероприятие - Global Forum for Food and Agriculture", - отметил представитель ведомства.

Форум соберет министров сельского хозяйства примерно из 70 стран. Они обсудят актуальные проблемы отрасли. Международная "Зеленая неделя" пройдет с 20 по 29 января в немецкой столице уже в 87-й раз. Ежегодно на этот крупнейший в мире сельскохозяйственный форум съезжаются руководители профильных министерств, специалисты со всего мира. Выставку посещают более 400 тыс. человек.

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Версия на английском языке Russia left off list of invitees to global food forum in Berlin

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