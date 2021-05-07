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Посол : В Азербайджане продолжат применять передовой европейский опыт

Посол : В Азербайджане продолжат применять передовой европейский опыт "Ожидаем, что Азербайджан присоединится к нашей работе и инициативам в глобальном масштабе"
АПК
7 мая 2021 г. 16:34
Посол : В Азербайджане продолжат применять передовой европейский опыт
Кестутис Янкаускас

"Хотелось бы, чтобы финансируемый Европейским союзом (ЕС) проект по поддержке развития регионов и сельской местности в Азербайджане - кампания "Наше село" охватила весь Азербайджан".

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас.

По его словам, деятельность представленной им структуры в Азербайджане охватит и сферу образования: "Мы продолжим применять в Азербайджане передовой европейский опыт. Ожидаем, что Азербайджан присоединится к нашей работе и инициативам в глобальном масштабе. ЕС продолжит свою деятельность по ряду направлений - зеленая экономика, использование возобновляемых источников энергии, вторичная переработка отходов, цифровая трансформация, устойчивое сельское хозяйство, "Умное село" и "Умный город".

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Версия на английском языке Jankauskas says EU to continue to apply its best practices in Azerbaijan
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