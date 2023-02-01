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Орхан Мамедов: Развитие "умного" сельского хозяйства на общинной основе является приоритетом

Орхан Мамедов: Развитие "умного" сельского хозяйства на общинной основе является приоритетом Развитие нового "умного" сельского хозяйства на общинной основе в "умных селах", созданных на освобожденных территориях, является одним из приоритетов.
АПК
1 февраля 2023 г. 12:02
Орхан Мамедов: Развитие умного сельского хозяйства на общинной основе является приоритетом

Развитие нового "умного" сельского хозяйства на общинной основе в "умных селах", созданных на освобожденных территориях, является одним из приоритетов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на втором Форуме по агробизнесу в Баку.

По словам Мамедова, KOBİA сотрудничает с Агентством аграрного кредитования и развития для поддержки молодых фермеров, живущих в сельской местности.

По его словам, поддержка KOBİA малого и среднего предпринимательства также включает в себя исследование местного рынка, выдачу сертификата стартапа и другие подобные меры.

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Версия на английском языке Orkhan Mammadov: Developing new smart community-based agriculture is priority
Версия на азербайджанском языке Orxan Məmmədov: "Yeni "ağıllı" icma əsaslı kənd təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi prioritetdir"

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