Орхан Мамедов: Развитие "умного" сельского хозяйства на общинной основе является приоритетом

Развитие нового "умного" сельского хозяйства на общинной основе в "умных селах", созданных на освобожденных территориях, является одним из приоритетов.

Развитие нового "умного" сельского хозяйства на общинной основе в "умных селах", созданных на освобожденных территориях, является одним из приоритетов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики Орхан Мамедов на втором Форуме по агробизнесу в Баку.

По словам Мамедова, KOBİA сотрудничает с Агентством аграрного кредитования и развития для поддержки молодых фермеров, живущих в сельской местности.

По его словам, поддержка KOBİA малого и среднего предпринимательства также включает в себя исследование местного рынка, выдачу сертификата стартапа и другие подобные меры.