​Официальная себестоимость муки в Азербайджане установлена в размере 16 манат

Баку. 2 марта. REPORT.AZ/ На сегодняшний день запасы пшеницы в Государственном зерновом фонде (ГЗФ) Азербайджана составляют около 500 тыс. тонн.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления ГЗФ министерства по чрезвычайным ситуациям Зульфугар Мамедов.

По его словам, объем хранящейся в фонде пшеницы возрос на 50% и достиг 750 тыс. тонн: "В целях выполнения данного президентом страны распоряжения, объем пшеницы в фонде был увеличен с 500 тыс. тонн до 750 тыс. тонн, что преследует целью пресечь возможное резкое подорожание на внутреннем зерновом рынке и дает возможность предотвратить попытки искусственного завышения цен: "В настоящее время 1 тонна пшеницы отпускается занимающимся производством муки предприятиям по 185,6 манатов за тонну, что является результатом осуществляемой государством серьезной интервенции. Оптовая продажа 50 кг мешков пшеницы высшего сорта установлена в размере 16 манатов, что, в свою очередь, служит основным гарантом для сохранения неизменности цены на хлеб. То есть, оснований для подорожания хлеба нет".

Отметим, что из-за девальвации маната 21 февраля наблюдалось искусственное подорожание цен на многие виды продовольственных и непродовольственных товаров.