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Объявлено место проведения очередной выставки-ярмарки семян

Объявлено место проведения очередной выставки-ярмарки семян Очередная выставка-ярмарка семян, организованная Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства, пройдет в Билясуварском районе.
АПК
28 сентября 2023 г. 20:07
Объявлено место проведения очередной выставки-ярмарки семян

Очередная выставка-ярмарка семян, организованная Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства, пройдет в Билясуварском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

В сегодняшней ярмарке, которая прошла в Сабирабадском районе, приняли участие фермеры Сабирабадского, Саатлинского, Билясуварского, Имишлинского, Сальянского районов. На выставке-ярмарке семян были представлены продукты и технологии сельскохозяйственного назначения, сертифицированные семена различных сортов растений.

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