Объявлено место проведения очередной выставки-ярмарки семян

Очередная выставка-ярмарка семян, организованная Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства, пройдет в Билясуварском районе.

Очередная выставка-ярмарка семян, организованная Центром аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства, пройдет в Билясуварском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

В сегодняшней ярмарке, которая прошла в Сабирабадском районе, приняли участие фермеры Сабирабадского, Саатлинского, Билясуварского, Имишлинского, Сальянского районов. На выставке-ярмарке семян были представлены продукты и технологии сельскохозяйственного назначения, сертифицированные семена различных сортов растений.