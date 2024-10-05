Фабрика, заложенная в Джебраиле, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц

Новая фабрика, фундамент которой был заложен в Джебраильском районе, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц.

Новая фабрика, фундамент которой был заложен в Джебраильском районе, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц.

Как сообщает Report , об этом заявил учредитель ООО Hicaz Poultry Сафар Садигов.

По его словам, помимо этого, будет функционировать кормовая фабрика мощностью 40 тонн в час и инкубаторная фабрика с годовой мощностью 24 миллиона яиц.

"По этому проекту предусмотрено создание 150 постоянных рабочих мест. На следующем этапе планируется увеличение производства племенных яиц, выращивание бройлерных птиц, их убой и переработка, что позволит создать дополнительно 400 постоянных рабочих мест", - подчеркнул С.Садигов.

Напомним, что 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент фабрики по производству племенных яиц предприятия "Хиджаз гушчулуг" в Джебраильском районе. Предприятие будет состоять из трех участков – фабрики по производству племенных яиц, инкубаторной и кормовой фабрик.