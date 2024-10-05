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Фабрика, заложенная в Джебраиле, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц

Фабрика, заложенная в Джебраиле, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц Новая фабрика, фундамент которой был заложен в Джебраильском районе, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц.
АПК
5 октября 2024 г. 19:06
Фабрика, заложенная в Джебраиле, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц

Новая фабрика, фундамент которой был заложен в Джебраильском районе, ежегодно будет производить 24 млн племенных яиц.

Как сообщает Report, об этом заявил учредитель ООО Hicaz Poultry Сафар Садигов.

По его словам, помимо этого, будет функционировать кормовая фабрика мощностью 40 тонн в час и инкубаторная фабрика с годовой мощностью 24 миллиона яиц.

"По этому проекту предусмотрено создание 150 постоянных рабочих мест. На следующем этапе планируется увеличение производства племенных яиц, выращивание бройлерных птиц, их убой и переработка, что позволит создать дополнительно 400 постоянных рабочих мест", - подчеркнул С.Садигов.

Напомним, что 3 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил фундамент фабрики по производству племенных яиц предприятия "Хиджаз гушчулуг" в Джебраильском районе. Предприятие будет состоять из трех участков – фабрики по производству племенных яиц, инкубаторной и кормовой фабрик.

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Версия на азербайджанском языке Cəbrayılda təməli yeni qoyulan fabrik ildə 24 milyon damazlıq yumurta istehsal edəcək

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