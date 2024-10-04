В Баку в этом году на ярмарке меда продано около 68 тонн продукции

На 24-й Республиканской выставке-ярмарке продукции пчеловодства, которая проходила в Баку 9-29 сентября текущего года, продано 67,5 тонн продукции пчеловодства.
Как сообщает сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, более 3 тонн проданной продукции приходится на долю Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.
В ярмарке приняли участие 275 пчеловодов из всех экономических районов Азербайджана. Участникам было предоставлено право принести максимум 400 кг меда и 30 ульев (рамок).
На ярмарке продано 37 тонн липового, 26,3 тонны цветочного, 13,7 тонн лесного меда. Эти три вида меда составили 64% всей медовой продукции ярмарки.
В последний день ярмарки 31 пчеловод был награжден сертификатами за представление меда и продуктов пчеловодства высокого качества.