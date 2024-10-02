Соня Пайва: В Азербайджане участию женщин в сельском хозяйстве уделяется мало внимания

В Азербайджане участию женщин в сельскохозяйственном секторе уделяется мало внимания.

В Азербайджане участию женщин в сельскохозяйственном секторе уделяется мало внимания.

Как сообщает Report, об этом сказала управляющий директор фонда женщин-фермеров Woman Farmer Соня Пайва на панели в рамках Бакинской климатической недели.

По ее словам, вопросы создания рабочих мест, климата, водных ресурсов сосредоточены вокруг аграрного сектора, и поэтому данной сфере необходимо уделять особое внимание.

"В Азербайджане участию женщин в сельскохозяйственном секторе уделяется мало внимания. Очень важно, чтобы они имели профессиональные навыки. Для них должна быть создана платформа, чтобы они могли видеть преимущества, связанные с экосистемой "зеленых навыков", - отметила Пайва.