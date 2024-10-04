Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Беларусь и Азербайджан за 5 лет нарастили торговлю продукцией АПК более чем на 70%

Объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Азербайджаном за последние пять лет вырос на более чем на 70%.

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Объем взаимной торговли продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем с Азербайджаном за последние пять лет вырос на более чем на 70%. Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.



"Азербайджан является для Беларуси важным и надежным партнером. Экономики наших стран в части обеспечения продовольствием не конкурируют, а наоборот, дополняют друг друга. Наблюдается рост экспорта белорусской молоко- и мясопродукции, рыбопродукции. В свою очередь, выросли поставки в Беларусь азербайджанских томатов, дынь и арбузов, фруктов и орехов, свежего картофеля", - прокомментировали в ведомстве.



Сейчас прорабатывается возможность создания в Азербайджане совместного производства ветеринарных препаратов.



3 октября на уровне министров аграрных ведомств двух стран подписана дорожная карта совместных действий министерств сельского хозяйства двух стран по развитию сельскохозпроизводства в Азербайджане. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram