Центр аграрных исследований и IICA подпишут меморандум о взаимопонимании

Центр аграрных исследований (ЦАИ) Азербайджана и Межамериканский институт сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) могут подписать меморандум о взаимопонимании на полях COP29 в Баку.

Центр аграрных исследований (ЦАИ) Азербайджана и Межамериканский институт сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) могут подписать меморандум о взаимопонимании на полях COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила директор по внешним и институциональным связям IICA Беверли Бест в ходе онлайн-встречи с руководством ЦАИ.

В свою очередь представитель IICA в США Маргарет Зиглер отметила, что институт будет представлен на COP29 большой делегацией, которая планирует провести встречи в Баку по вопросам устойчивого сельского хозяйства и применения агропродовольственных систем.

Во встрече также приняли участие также директор ЦАИ Рашад Гусейнов, заместитель директора Намиг Шалбузов, координатор Обсерватории государственной политики по агропродовольственным системам (OPSAa) - цифровой платформы IICA Хоакин Ариас, экономист Евгения Салазар.