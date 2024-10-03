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Центр аграрных исследований и IICA подпишут меморандум о взаимопонимании

Центр аграрных исследований и IICA подпишут меморандум о взаимопонимании Центр аграрных исследований (ЦАИ) Азербайджана и Межамериканский институт сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) могут подписать меморандум о взаимопонимании на полях COP29 в Баку.
АПК
3 октября 2024 г. 15:16
Центр аграрных исследований и IICA подпишут меморандум о взаимопонимании

Центр аграрных исследований (ЦАИ) Азербайджана и Межамериканский институт сотрудничества в области сельского хозяйства (IICA) могут подписать меморандум о взаимопонимании на полях COP29 в Баку.

Как сообщает Report, об этом заявила директор по внешним и институциональным связям IICA Беверли Бест в ходе онлайн-встречи с руководством ЦАИ.

В свою очередь представитель IICA в США Маргарет Зиглер отметила, что институт будет представлен на COP29 большой делегацией, которая планирует провести встречи в Баку по вопросам устойчивого сельского хозяйства и применения агропродовольственных систем.

Во встрече также приняли участие также директор ЦАИ Рашад Гусейнов, заместитель директора Намиг Шалбузов, координатор Обсерватории государственной политики по агропродовольственным системам (OPSAa) - цифровой платформы IICA Хоакин Ариас, экономист Евгения Салазар.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan and IICA to sign Memorandum of Understanding at COP29 in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоAqrar Tədqiqatlar Mərkəzi ilə Amerika Əməkdaşlıq İnstitutu Anlaşma Memorandumu imzalayacaq

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