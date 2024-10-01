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Анар Азимов: Азербайджану необходима платформа для устойчивого сельскохозразвития

Анар Азимов: Азербайджану необходима платформа для устойчивого сельскохозразвития Азербайджан стоит перед сложной дилеммой – ориентироваться на экспорт или обеспечивать самодостаточность в области сельского хозяйства.
АПК
1 октября 2024 г. 16:48
Анар Азимов: Азербайджану необходима платформа для устойчивого сельскохозразвития

Азербайджан стоит перед сложной дилеммой – ориентироваться на экспорт или обеспечивать самодостаточность в области сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом замглавы представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Азербайджану Анар Азимов сказал на панельной сессии в рамках во второго дня Бакинской климатической недели.

Он отметил, что стране необходимо подготовить платформу для устойчивого сельскохозяйственного развития.

"На сегодняшний день в Азербайджане общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 4,8 млн гектаров, а пахотных земель - 1,9 млн гектаров. Поэтому мы должны суметь обеспечивать себя сами, выстроив себе устойчивое будущее", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке FAO: Azərbaycana kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı üçün platforma lazımdır
Версия на английском языке Anar Azimov: Azerbaijan needs platform for sustainable agricultural development

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