Анар Азимов: Азербайджану необходима платформа для устойчивого сельскохозразвития

Азербайджан стоит перед сложной дилеммой – ориентироваться на экспорт или обеспечивать самодостаточность в области сельского хозяйства.

Азербайджан стоит перед сложной дилеммой – ориентироваться на экспорт или обеспечивать самодостаточность в области сельского хозяйства.

Как передает Report, об этом замглавы представительства Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по Азербайджану Анар Азимов сказал на панельной сессии в рамках во второго дня Бакинской климатической недели.

Он отметил, что стране необходимо подготовить платформу для устойчивого сельскохозяйственного развития.

"На сегодняшний день в Азербайджане общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет около 4,8 млн гектаров, а пахотных земель - 1,9 млн гектаров. Поэтому мы должны суметь обеспечивать себя сами, выстроив себе устойчивое будущее", - сказал он.