О нас

Сотрудники НИИ виноградарства и виноделия получили патент на новое изобретение

Сотрудники НИИ виноградарства и виноделия получили патент на новое изобретение 15:39
АПК
1 октября 2024 г. 15:49
Сотрудники НИИ виноградарства и виноделия получили патент на новое изобретение

Сотрудники Научно-исследовательского Института (НИИ) виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства получили патент на свое изобретение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Агентство интеллектуальной собственности выдало патент на изобретение, представленное директором Института Вугаром Салимовым, ведущими научными сотрудниками Мевлютом Гусейновым, Шамилем Таировым и старшим научным сотрудником Арзу Ахмедовым. Патент получен на изобретение под названием "способ производства десертного вина из красного камыша". Этот метод относится к производству десертного вина из красного камыша и может использоваться в винодельческой промышленности.

Предложенная технология отличается от существующих тем, что ее применение обеспечивает обогащение физико-химического состава получаемого винодельческого продукта и совершенствование его органолептических свойств. Цель состоит в том, чтобы добиться производства десертного вина из красного самшита, которое отличается высоким качеством, более богатым вкусом, отличным запахом.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Üzümçülük və Şərabçılıq Elmi-Tədqiqat İnstitutunun əməkdaşları ixtiraya patent alıb

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi