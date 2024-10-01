Сотрудники НИИ виноградарства и виноделия получили патент на новое изобретение

15:39

Сотрудники Научно-исследовательского Института (НИИ) виноградарства и виноделия Министерства сельского хозяйства получили патент на свое изобретение.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство.

Агентство интеллектуальной собственности выдало патент на изобретение, представленное директором Института Вугаром Салимовым, ведущими научными сотрудниками Мевлютом Гусейновым, Шамилем Таировым и старшим научным сотрудником Арзу Ахмедовым. Патент получен на изобретение под названием "способ производства десертного вина из красного камыша". Этот метод относится к производству десертного вина из красного камыша и может использоваться в винодельческой промышленности.

Предложенная технология отличается от существующих тем, что ее применение обеспечивает обогащение физико-химического состава получаемого винодельческого продукта и совершенствование его органолептических свойств. Цель состоит в том, чтобы добиться производства десертного вина из красного самшита, которое отличается высоким качеством, более богатым вкусом, отличным запахом.