Азербайджан совместно с Беларусью создаст в Агдаме агрогородок

Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана.
Документ был подписан 3 октября в рамках визита делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым в Беларусь.
Дорожную карту подписали министры сельского хозяйства двух стран - Меджнун Мамедов и Анатолий Линевич.
Согласно документу, Беларусь будет участвовать в развитии сельскохозяйственного производства в Агдаме, а также в проектировании агрогородка в селе Гызыл Кенгерли.