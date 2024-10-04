Азербайджан совместно с Беларусью создаст в Агдаме агрогородок

Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции.

Министерства сельского хозяйства Азербайджана и Беларуси подписали Дорожную карту о совместных действиях по развитию производства сельскохозяйственной продукции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз Азербайджана.

Документ был подписан 3 октября в рамках визита делегации во главе с премьер-министром Али Асадовым в Беларусь.

Дорожную карту подписали министры сельского хозяйства двух стран - Меджнун Мамедов и Анатолий Линевич.

Согласно документу, Беларусь будет участвовать в развитии сельскохозяйственного производства в Агдаме, а также в проектировании агрогородка в селе Гызыл Кенгерли.