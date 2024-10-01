О нас

Лейла Джаббарлы: Фермеры наиболее уязвимы перед изменением климата

Лейла Джаббарлы: Фермеры наиболее уязвимы перед изменением климата Сельское хозяйство, будучи важнейшим сектором экономики, играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире.
АПК
1 октября 2024 г. 15:28
Лейла Джаббарлы: Фермеры наиболее уязвимы перед изменением климата

Сельское хозяйство, будучи важнейшим сектором экономики, играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире.

Как передает Report, об этом заместитель председателя Агентства агрокредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Лейла Джаббарлы сказала в ходе второго дня Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, наиболее уязвимой перед проблемами изменения климата категорией остаются фермеры.

Джаббарлы также напомнила, что председательство СОР29 выдвинуло 14 инициатив, призванных привлечь внимание общественности к ускорению климатических действий. В качестве одной из них она назвала Бакинскую инициативу по финансированию климата, инвестициям и торговле.

"Данная инициатива отражает наше общее видение - обеспечить, чтобы голоса наиболее уязвимых слоев населения, в частности фермеров, были услышаны и поддержаны", - сказала представитель агентства.

Она подчеркнула, что эта инициатива обеспечит долгосрочную устойчивость и продовольственную безопасность.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Farmers most vulnerable to climate change, says Azerbaijan's Agro-Credit Agency official

Экслюзивные новости

Ник Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
ФотоНик Бейкер: Великобритания поддерживает приоритеты председательством Азербайджана по COP29 - ИНТЕРВЬЮ
30 сентября 2024 г. 13:59
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
Завтра в Нью-Йорке пройдет встреча глав МИД Азербайджана и Армении
25 сентября 2024 г. 14:19
Директор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
ФотоДиректор Нацбиблиотеки: Создание цифровой библиотеки тюркоязычных стран может занять не менее пяти лет
25 сентября 2024 г. 13:31
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
Андрей Боич: Всемирный климатический саммит и СОР29 должны иметь общие цели
24 сентября 2024 г. 15:04
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
Эр-Рияд и Баку сотрудничают по двум конференциям ООН - климатической COP29 и по опустыниванию COP16
24 сентября 2024 г. 11:29
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
Посол: Эр-Рияд стремится расширить торгово-экономическое сотрудничество с Баку- ЭКСКЛЮЗИВ
24 сентября 2024 г. 10:30
Азербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
ФотоАзербайджан решительно настроен на достижение целей энергетического перехода - Интервью с главным переговорщиком COP29
23 сентября 2024 г. 14:16
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
В ИВ Агсуинского района проведена операция, есть задержанные
21 сентября 2024 г. 18:59
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
Глава Татарстана: Нас искренне восхищает успех Азербайджана во всех сферах
21 сентября 2024 г. 16:03
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi