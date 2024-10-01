Лейла Джаббарлы: Фермеры наиболее уязвимы перед изменением климата

Сельское хозяйство, будучи важнейшим сектором экономики, играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире.

Сельское хозяйство, будучи важнейшим сектором экономики, играет значимую роль в обеспечении продовольственной безопасности во всем мире.

Как передает Report, об этом заместитель председателя Агентства агрокредитования и развития при министерстве сельского хозяйства Азербайджана Лейла Джаббарлы сказала в ходе второго дня Бакинской недели действий по борьбе с изменением климата.

По ее словам, наиболее уязвимой перед проблемами изменения климата категорией остаются фермеры.

Джаббарлы также напомнила, что председательство СОР29 выдвинуло 14 инициатив, призванных привлечь внимание общественности к ускорению климатических действий. В качестве одной из них она назвала Бакинскую инициативу по финансированию климата, инвестициям и торговле.

"Данная инициатива отражает наше общее видение - обеспечить, чтобы голоса наиболее уязвимых слоев населения, в частности фермеров, были услышаны и поддержаны", - сказала представитель агентства.

Она подчеркнула, что эта инициатива обеспечит долгосрочную устойчивость и продовольственную безопасность.