Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере

Состоялась встреча между делегацией, возглавляемой министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым, и венгерской делегацией под руководством ректора Венгерского университета сельского хозяйства и естественных наук (MATE) Чабы Дюричы, находящейся с визит

Состоялась встреча между делегацией Азербайджана во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым с представителями Венгрии под руководством ректора Венгерского университета сельского хозяйства и естественных наук (MATE) Чабы Дюрицы.

Как сообщает Report, на встрече в Баку обсуждались направления сотрудничества в аграрной сфере, научные исследования и аграрное образование.

Рассматривались также программы двойных дипломов с Азербайджанским государственным аграрным университетом (ADAU), подготовка специалистов и участие молодых кадров в стажировках.

М. Мамедов напомнил, что во время его визита в Венгрию была достигнута договоренность о будущем сотрудничестве и подчеркнул важность внедрения передовых научных достижений и инновационных технологий в аграрное образование.

Ч.Дюрица добавил, что такое сотрудничество углубит отношения между двумя странами в сфере аграрного образования. Он рассказал о методах преподавания и научно-исследовательской работе в MATE, старейшего сельскохозяйственного вуза Европы.

В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества между ADAU и MATE, обмен студентами и преподавателями, а также важность совместных научных исследований и обмена опытом.