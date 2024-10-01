Азербайджан и Венгрия обсудили сотрудничество в аграрной сфере

Состоялась встреча между делегацией Азербайджана во главе с министром сельского хозяйства Меджнуном Мамедовым с представителями Венгрии под руководством ректора Венгерского университета сельского хозяйства и естественных наук (MATE) Чабы Дюрицы.
Как сообщает Report, на встрече в Баку обсуждались направления сотрудничества в аграрной сфере, научные исследования и аграрное образование.
Рассматривались также программы двойных дипломов с Азербайджанским государственным аграрным университетом (ADAU), подготовка специалистов и участие молодых кадров в стажировках.
М. Мамедов напомнил, что во время его визита в Венгрию была достигнута договоренность о будущем сотрудничестве и подчеркнул важность внедрения передовых научных достижений и инновационных технологий в аграрное образование.
Ч.Дюрица добавил, что такое сотрудничество углубит отношения между двумя странами в сфере аграрного образования. Он рассказал о методах преподавания и научно-исследовательской работе в MATE, старейшего сельскохозяйственного вуза Европы.
В ходе встречи обсуждались возможности сотрудничества между ADAU и MATE, обмен студентами и преподавателями, а также важность совместных научных исследований и обмена опытом.