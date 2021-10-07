На Агентство аграрных услуг Азербайджана возложены новые полномочия

Президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ об утверждении "Положения об агентстве аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства" от 21 мая 2019 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в Указ об утверждении "Положения об агентстве аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства" от 21 мая 2019 года.

Как сообщает Report, согласно новому указу главы государства, на агентство возложены полномочия на основании обращений физических и юридических лиц, а также госучреждений, органов местного самоуправления проводить фитосанитарный карантинный осмотр и экспертизу, проводить токсикологические анализы растений и продукции растениеводства, почвы, молока, средств защиты растений, а также выдавать соответствующие справки по результатам проведенных анализов.

Кроме того, агентство аграрных услуг Азербайджана получило право на организацию реализации проектов в аграрной сфере при финансовой поддержке международных организаций и местных физических и юридических лиц.

Помимо этого, теперь у председателя агентства будет не три, а четыре заместителя.