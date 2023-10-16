Министр: Новый факультет Университета ADA внесет вклад в развитие кадрового потенциала в Азербайджане

Новый факультет сельскохозяйственных и пищевых наук в Университете ADA поспособствует развитию кадрового потенциала в сфере сельского хозяйства в Азербайджане.

Новый факультет сельскохозяйственных и пищевых наук в Университете ADA поспособствует развитию кадрового потенциала в сфере сельского хозяйства в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов на мероприятии в Университете ADA, посвященном Всемирному дню продовольствия и приуроченному к открытию нового факультета вуза.

По его словам, факультет будет готовить новые кадры, способные провести научно-теоретический анализ новейших подходов, решений и современных тенденций в сфере сельского хозяйства: "Они также внесут посильный вклад в их применение в Азербайджане".

"Факультет будет давать как теоретические, так и практические знания с помощью исследований. Он станет важной платформой для всех заинтересованных сторон", - сказал министр.

Отметим, мероприятие по случаю Всемирного дня продовольствия организовано Университетом ADA совместно с офисом партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане.