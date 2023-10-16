Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли в финальную стадию

Стартовал восьмой тур отборочного турнира ЕВРО-2024.
Как сообщает Report, всего в четырех группах было сыграно 8 игр.
Сборная Турции в группе D завоевала место в финальной стадии после победы с крупным счетом над Латвией - 4:0.
Испания со счетом 1:0 обыграла команду Норвегии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Осло.
Мяч на 49-й минуте забил полузащитник Гави. Гол испанского нападающего Альваро Мораты на 20-й минуте был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).
В турнирной таблице группы A сборные Испании и Шотландии набрали по 15 очков по итогам 6 матчей, испанцы опережают соперника по дополнительным показателям. Теперь эти команды недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр. Испанцы и шотландцы не опустятся ниже второй строчки, так как сборной Норвегии осталось провести в квалификации только один тур.
Отборочный раунд ЕВРО-2024.
VIII тур
15 октября
Группа А
Грузия – Кипр – 4:0
Норвегия – Испания – 0:1
Очки: Испания – 15 очков (6 игр), Шотландия – 15 (6), Норвегия – 10 (7), Грузия – 7 (6), Кипр – 0 (7).
Группа D
Турция – Латвия – 4:0
Уэльс – Хорватия – 2:1
Очки: Турция – 16 (7), Уэльс – 10 (6), Хорватия – 10 (6), Армения – 7 (6), Латвия – 3 (7)
Группа Е
Чехия – Фарерские острова – 1:0
Польша – Молдова – 1:1
Очки: Албания – 13 (6), Чехия – 11 (6), Польша – 10 (7), Молдова – 9 (6), Фарерские острова – 1 (7)
Группа I
Швейцария – Беларусь – 3:3
Румыния – Андорра – 4:0
Матч Косово-Израиль перенесен.
Очки: Румыния – 16 (8), Швейцария – 15 (7), Израиль – 11 (6), Косово – 7 (7), Беларусь – 6 (8), Андорра – 2 (8).
В матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира ЕВРО-2024 встречались сборные Турции и Латвии. Игра проходила на стадионе "Ени Адана" в Адане.
Как передает Report, поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Отличился дублем Дженк Тосун, по одному голу у Юнуса Акгюна и Керема Актюркоглу.
По итогу после семи сыгранных матчей групповой стадии отбора чемпионата Европы-2024 сборная Турции имеет в своем активе 16 очков и занимает 1-е место, которое выводит команду на ЕВРО.