Сборные Испании, Шотландии и Турции вышли в финальную стадию

В матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира к ЕВРО-2024 встречались сборные Турции и Латвии. Игра проходила на стадионе "Ени Адана" в Адане.

Стартовал восьмой тур отборочного турнира ЕВРО-2024.

Как сообщает Report, всего в четырех группах было сыграно 8 игр.

Сборная Турции в группе D завоевала место в финальной стадии после победы с крупным счетом над Латвией - 4:0.

Испания со счетом 1:0 обыграла команду Норвегии в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года по футболу. Встреча прошла в Осло.

Мяч на 49-й минуте забил полузащитник Гави. Гол испанского нападающего Альваро Мораты на 20-й минуте был отменен после вмешательства видеоассистента рефери (VAR).

В турнирной таблице группы A сборные Испании и Шотландии набрали по 15 очков по итогам 6 матчей, испанцы опережают соперника по дополнительным показателям. Теперь эти команды недосягаемы для норвежцев, которые идут третьими с 10 очками после 7 игр. Испанцы и шотландцы не опустятся ниже второй строчки, так как сборной Норвегии осталось провести в квалификации только один тур.

Отборочный раунд ЕВРО-2024.

VIII тур

15 октября

Группа А

Грузия – Кипр – 4:0

Норвегия – Испания – 0:1

Очки: Испания – 15 очков (6 игр), Шотландия – 15 (6), Норвегия – 10 (7), Грузия – 7 (6), Кипр – 0 (7).

Группа D

Турция – Латвия – 4:0

Уэльс – Хорватия – 2:1

Очки: Турция – 16 (7), Уэльс – 10 (6), Хорватия – 10 (6), Армения – 7 (6), Латвия – 3 (7)

Группа Е

Чехия – Фарерские острова – 1:0

Польша – Молдова – 1:1

Очки: Албания – 13 (6), Чехия – 11 (6), Польша – 10 (7), Молдова – 9 (6), Фарерские острова – 1 (7)

Группа I

Швейцария – Беларусь – 3:3

Румыния – Андорра – 4:0

Матч Косово-Израиль перенесен.

Очки: Румыния – 16 (8), Швейцария – 15 (7), Израиль – 11 (6), Косово – 7 (7), Беларусь – 6 (8), Андорра – 2 (8).

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В матче 8-го тура группового этапа отборочного турнира ЕВРО-2024 встречались сборные Турции и Латвии. Игра проходила на стадионе "Ени Адана" в Адане.

Как передает Report, поединок завершился со счетом 4:0 в пользу хозяев поля. Отличился дублем Дженк Тосун, по одному голу у Юнуса Акгюна и Керема Актюркоглу.

По итогу после семи сыгранных матчей групповой стадии отбора чемпионата Европы-2024 сборная Турции имеет в своем активе 16 очков и занимает 1-е место, которое выводит команду на ЕВРО.