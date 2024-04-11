Mercedes отзывает свыше 340 тыс. моделей GLE и GLS из-за угрозы возгорания

Автопроизводитель Mercedes отзывает по всему миру 341 тыс. автомобилей из-за теоретической угрозы возгорания.

Автопроизводитель Mercedes отзывает по всему миру 341 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств Германии.

Неполадки могут быть связаны с электрикой, а конкретно - с ненадежным креплением одного из кабелей под пассажирским сидением, что в теории может привести к повышению температуры и, как следствие, возгоранию.

Отзыв касается моделей GLE и GLS, сошедших с конвейера в период с 2017 по 2023 год.

В Германии будут отозваны 11 тыс. автомобилей.