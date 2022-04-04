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Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки

Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки Казахстан прорабатывает вопрос введения временных ограничений на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего рынка.
АПК
4 апреля 2022 г. 12:54
Казахстан планирует ограничить экспорт зерна и муки

Казахстан прорабатывает вопрос введения временных ограничений на экспорт зерна и муки для защиты внутреннего рынка.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр сельского хозяйства страны Ербол Карашукеев.

"Прорабатывается вопрос введения ограничения и на экспорт зерна, и на экспорт муки", - сказал он журналистам в кулуарах правительственного часа в мажилисе (нижней палате) парламента Казахстана.

По его словам, эта мера связана с тем, что местные производители "не хотят продавать зерно мукомольщикам".

"РФ ввела запрет на экспорт зерновых, мы ситуацию знаем, держим на контроле. Наш баланс зерновых на сегодняшнее утро положительный, он и будет положительным. У нас хватит для внутреннего рынка… на экспорт еще останется. На уровне среднегодовых объемов. Экспортеры не хотят на внутренний рынок продавать, ждут, когда цена экспортная будет расти", - пояснил министр.

"Если мы возьмем биржевые цены, то увидим, что изо дня в день все растет", - отметил глава Минсельхоза.

При этом Карашукеев не назвал конкретных сроков введения ограничений.

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Версия на английском языке Kazakhstan eyes limiting export of grain, flour

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