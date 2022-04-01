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Как влияет повышение цен на удобрения в мире на Азербайджан?

Как влияет повышение цен на удобрения в мире на Азербайджан? Дефицит поставок, возникший на мировом рынке удобрений на фоне российско-украинской войны, привел к рекордным ценам на продукт.
АПК
1 апреля 2022 г. 12:46
Как влияет повышение цен на удобрения в мире на Азербайджан?

Дефицит поставок, возникший на мировом рынке удобрений на фоне российско-украинской войны, привел к рекордным ценам на продукт.

По данным Report, за последний год тонна азотного удобрения на товарных биржах подорожала с 250 до 650 долларов США, то есть в 2,6 раза.

В ценах на другие удобрения также наблюдается рост. По данным Министерства сельского хозяйства США, за последнее время в 3,3 раза выросла стоимость аммиачных удобрений и в 2 раза - карбамида. Аммиак, азот, селитра, фосфат, калий и сульфат, используемые в производстве удобрений, подорожали до 30%.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в прошлом году Россия была крупнейшим в мире экспортером азотных удобрений, и вторым крупнейшим экспортером калийных и фосфорных удобрений. Хотя из-за войны с Украиной экспорт удобрений соседней страной не прекратился полностью, цепочка поставок серьезно нарушена. В результате стало сложно импортировать продукцию из России, которая имеет 14%-ную долю на рынке. Другим фактором, резко повысившим цены на удобрения, является значительный рост цен на природный газ в мире в последнее время, в том числе в Европе. "Голубое топливо" играет важную роль в производстве удобрений.

Report попытался выяснить, как влияет на Азербайджан повышение цен на удобрения в мире?

По данным Государственного таможенного комитета, в январе-феврале этого года Азербайджан импортировал 8,9 тонны удобрений на сумму 5 млн долларов США, то есть стоимость импорта тонны удобрений составила 565 долларов. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Год назад в страну было ввезено 56,9 тыс. тонн удобрений на сумму 13,05 млн долларов (230 долларов за тонну).

Председатель Общественного объединения "Ассоциация производителей и импортеров удобрений Азербайджана" Абдулгусейн Абдуллаев говорит, что проблема связана не только с ростом цен на удобрения. Из-за проблем в цепочке поставок, связанных с войной, даже дорогостоящее удобрение стало трудно импортировать в страну: "Удобрения в основном импортировались из России, сейчас мы не можем их купить или привезти. Крупнейшая российская компания по производству удобрений EuroChem вообще прекратила экспорт. В связи с этим в настоящее время у нас есть трудности с удобрениями".

По его словам, в настоящее время проблему пытаются устранить за счет карбамидного завода Государственной нефтяной компании (SOCAR): "Недавно мы провели совещание с участием директора завода, а также представителей Минсельхоза. Мы предложили увеличить суточный объем производства карбамида, реализуемого в 40-килограммовых мешках, с 500-600 тонн до 700-800 тонн, что и выполняется руководством завода. Они продают удобрения на внутреннем рынке значительно дешевле - всего за 420 манат (250 долларов) за тонну. В то время как на мировом рынке цена не ниже 600 долларов. С учетом логистических затрат конечная сумма тонны удобрений в Азербайджане превысит 1 200 манатов. То есть, нас спасает отечественное производство”.

А. Абдуллаев также отметил, что ведется работа по замене некоторых удобрений минеральными и органическими.

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Версия на азербайджанском языке Dünyada gübrənin bahalaşması Azərbaycana necə təsir edir?

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