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Из Азербайджана в Россию ввезено в общей сложности 43,1 млн яиц

Из Азербайджана в Россию ввезено в общей сложности 43,1 млн яиц По состоянию на 20 мая с начала поставок пищевых яиц в Россию из Азербайджана ввезено 43,1 млн, из Турции – 26,8 млн яиц.
АПК
20 мая 2024 г. 16:19
Из Азербайджана в Россию ввезено в общей сложности 43,1 млн яиц

По состоянию на 20 мая с начала поставок пищевых яиц в Россию из Азербайджана ввезено 43,1 млн, из Турции – 26,8 млн яиц.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении "Россельхознадзор".

Сообщается, что в период с 13 по 19 мая через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" поступили очередные партии пищевых яиц из Азербайджана в количестве 1,2 млн, из Турции - 950,4 тыс. яиц для дальнейшей реализации на территории России.

Кроме того, через пункт пропуска "Морской порт Новороссийск" проконтролирован ввоз четырех партий пищевых куриных яиц из Турции в количестве 1,7 млн.

Из Беларуси с начала 2024 года импортировано 280,6 млн яиц, что в 2,7 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"По результатам контроля принято решение о разрешении ввоза пищевых куриных яиц для дальнейшей реализации на территории РФ. Вся поступившая продукция соответствует требованиям России", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan Rusiyaya ümumilikdə 43,1 milyon ədəd yumurta idxal edilib

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