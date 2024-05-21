Представитель Кабмина: Устойчивое развитие сельского хозяйства напрямую зависит от здоровья растений

Устойчивое развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной и экологической безопасности напрямую зависят от здоровья растений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров Лятиф Гасымов на Форуме здоровья растений в Баку.

По его словам, правильные и научно обоснованные меры по защите и карантину растений являются гарантией здоровья животных.

"В последние годы в связи с ростом цен на энергоносители, влиянием климатических изменений, сокращением водных ресурсов и другими причинами наблюдается рост цен на продовольственные товары. Дефицит продовольствия уже стал реальной угрозой в некоторых странах. В связи с этим охрана здоровья растений и их защита от вредителей и болезней стали необходимым в глобальном масштабе ", - сказал Л.Гасымов.