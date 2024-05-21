О нас

Представитель Кабмина: Устойчивое развитие сельского хозяйства напрямую зависит от здоровья растений

Представитель Кабмина: Устойчивое развитие сельского хозяйства напрямую зависит от здоровья растений
АПК
21 мая 2024 г. 11:54
Представитель Кабмина: Устойчивое развитие сельского хозяйства напрямую зависит от здоровья растений

Устойчивое развитие сельского хозяйства, обеспечение продовольственной и экологической безопасности напрямую зависят от здоровья растений.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления сельского хозяйства и экологии Аппарата Кабинета министров Лятиф Гасымов на Форуме здоровья растений в Баку.

По его словам, правильные и научно обоснованные меры по защите и карантину растений являются гарантией здоровья животных.

"В последние годы в связи с ростом цен на энергоносители, влиянием климатических изменений, сокращением водных ресурсов и другими причинами наблюдается рост цен на продовольственные товары. Дефицит продовольствия уже стал реальной угрозой в некоторых странах. В связи с этим охрана здоровья растений и их защита от вредителей и болезней стали необходимым в глобальном масштабе ", - сказал Л.Гасымов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке NK rəsmisi: "Kənd təsərrüfatının davamlı inkişafı bitki sağlamlığından bilavasitə aslıdır"

Другие новости из категории

Из Азербайджана в Россию ввезено в общей сложности 43,1 млн яиц
Из Азербайджана в Россию ввезено в общей сложности 43,1 млн яиц
20 мая 2024 г. 16:19
Интенсивные осадки привели к снижению урожая клубники в Джалилабаде
Интенсивные осадки привели к снижению урожая клубники в Джалилабаде
18 мая 2024 г. 22:07
Азад Джафарли: В Азербайджане на 59 тыс. гектарах установлены пивотные ирригационные системы
Азад Джафарли: В Азербайджане на 59 тыс. гектарах установлены пивотные ирригационные системы
17 мая 2024 г. 18:12
Объявлены суммы субсидий на установку ирригационных систем в Азербайджане
Объявлены суммы субсидий на установку ирригационных систем в Азербайджане
17 мая 2024 г. 16:56
Сельхозпроизводство в Азербайджане выросло почти на 2%
Сельхозпроизводство в Азербайджане выросло почти на 2%
16 мая 2024 г. 16:35
Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана
Разрабатывается цифровая карта оросительных систем Азербайджана
16 мая 2024 г. 15:44
В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных
В аграрном секторе Азербайджана расширят использование спутниковых данных
15 мая 2024 г. 21:04
Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности
Тахмезли: Азербайджан и Беларусь договорились об эквивалентности систем продбезопасности
15 мая 2024 г. 18:33
Замминистра: В Азербайджане внедрят современные системы орошения на 150 тыс. га посевных площадей
Замминистра: В Азербайджане внедрят современные системы орошения на 150 тыс. га посевных площадей
15 мая 2024 г. 15:55
Азербайджанская инвестиционная компания подписала меморандум о взаимопонимании
"Азербайджанская инвестиционная компания" подписала меморандум о взаимопонимании
15 мая 2024 г. 15:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi