Инам Керимов: Ведется непрерывная работа в области охраны здоровья растений

"В Азербайджане ведется непрерывная работа по организации работы в области охраны здоровья растений. В этом направлении Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) работает в координации с Министерством сельского хозяйства, в частности, с

"В Азербайджане ведется непрерывная работа по организации работы в области охраны здоровья растений. В этом направлении Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) работает в координации с Министерством сельского хозяйства, в частности, с Агентством аграрных услуг министерства".

Как сообщает Report, об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов на состоявшемся в Баку региональном мероприятии "Инновации в области охраны здоровья растений для обеспечения продовольственной безопасности".

Министр отметил, что взаимодополняемость функций контроля и обслуживания в работе по охране здоровья растений позволяет достичь успешных результатов: "Формирование совместного механизма мониторинга, создание электронной базы данных, сбор данных, постоянный обмен информацией - всем этим занимаются как АПБА, так и Агентство аграрных услуг. Это позволяет более гибко и оперативно реагировать на существующие риски в области защиты растений и принимать превентивные меры".