Гейдар Асадов: Потребность в рисе-сырце Азербайджан полностью покроет за счет внутреннего производства

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Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ "В 2025 году потребность в рисе-сырце (челтик) Азербайджан полностью покроет за счет внутреннего производства"

Как сообщает Report, об этом заявил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на коллегиальном заседании ведомства.

По его словам, по завершении «Государственной программы по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы» страна удовлетворит внутреннюю потребность.

Министр отметил, что в 2017 году на приобретение риса было потрачено 36 млн долларов:

"Сейчас в стране потребность в рисе-сырце составляет 40 тыс тонн".

Г.Асадов подчеркнул, что для внутреннего производства будет организован ввоз техники, преимущество будет отдано технике корейского производства.

Отметим, что 9 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о ратификации "Государственной программы по развитию рисоводства в Азербайджанской Республике на 2018-2025 годы".