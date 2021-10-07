Функции Министерства сельского хозяйства Азербайджана расширены

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "Об утверждении положения о Министерстве сельского хозяйства" от 20 апреля 2005 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес поправки в указ "Об утверждении положения о Министерстве сельского хозяйства" от 20 апреля 2005 года.

Как передает Report, глава государства в связи с этим подписал новый указ.

Согласно указу, функции министерства расширены. В новые функции входят:

- организация посредством подведомственного учреждения регистрации селекционных достижений и защита патентных прав, а также других задач, определенных законом "О селекционных достижениях", и осуществление контроля над их выполнением;

- обеспечение соответствующих работников, осуществляющих государственный контроль в области сельскохозяйственной техники, специальной формой одежды и знаками отличия, перечень которых определяется Кабинетом министров, а также контрольно-измерительными приборами и другими специальными средствами.