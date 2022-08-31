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Фархад Гарашов: Российско-украинская война привела к удорожанию производства граната в Азербайджане

Фархад Гарашов: Российско-украинская война привела к удорожанию производства граната в Азербайджане Война между Россией и Украиной привела к удорожанию производства граната в Азербайджане.
АПК
31 августа 2022 г. 18:20
Фархад Гарашов: Российско-украинская война привела к удорожанию производства граната в Азербайджане

Война между Россией и Украиной привела к удорожанию производства граната в Азербайджане.

Об этом сообщил Report председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Азербайджана Фархад Гарашов.

По его словам, из-за войны цены на импортируемые в страну лекарства, удобрения и другие средства технического ухода выросли на 30-50%: "Это также имеет прямое влияние на стоимость граната. Тем не менее, мы наблюдаем попытки некоторых дельцов выкупать продукцию по низкой цене, не принимая во внимание труд фермеров и изменение стоимости производства. Поэтому мы призываем производителей не спешить продавать гранат по дешевой цене. Считаем, что справедливая оптовая цена за 1 килограмм граната должна быть не менее 2 манатов", - отметил он.

По словам Гарашова, с середины сентября уже начинается сбор урожая в некоторых районах: "Однако общий сбор урожая по всей стране начнется в конце сентября-начале октября, поскольку гранат зацвел поздно из-за прохладной погоды. С 2016 года общая производительность росла на 5-10% ежегодно. С учетом закладки новых садов, в этом году будет собрано как минимум столько же урожая, сколько и в прошлом году".

Председатель ассоциации говорит, что главным экспортным рынком азербайджанского граната в этом году, как и в прошлом, станет Россия. "В прошлом году в эту страну было отправлено около 14 тонн продукции. Пока неизвестно, какие будут объемы в этом году. А украинский рынок мы считаем частично потерянным из-за войны. Параллельно ведутся переговоры со странами Персидского залива. Экспорт в Катар осуществлялся в прошлом году. В этом году мы планируем расшириться. Мы также рассматриваем казахстанский рынок, он считается для нас стратегическим и прибыльным. В то же время мы нацелены на европейские страны. В прошлом году несколько владельцев садов получили сертификат Global Gap, который позволил экспортировать в европейские страны. В этом году они увеличат объем экспорта".

Напомним, что в прошлом году в Азербайджане было собрано 185 тысяч тонн граната. Из них на экспорт ушло 22 тыс. тонн. Доходы от экспорта граната составили 29,3 млн долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Fərhad Qaraşov: "Rusiya-Ukrayna müharibəsi Azərbaycanda nar istehsalını bahalaşdırıb"

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