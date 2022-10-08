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FAO: Мировые цены на продовольствие снижаются 6 месяцев подряд

FAO: Мировые цены на продовольствие снижаются 6 месяцев подряд Мировые цены на продовольствие снижаются уже полгода подряд после достижения рекордно высокого уровня в марте.
АПК
8 октября 2022 г. 11:34
FAO: Мировые цены на продовольствие снижаются 6 месяцев подряд

Мировые цены на продовольствие снижаются уже полгода подряд после достижения рекордно высокого уровня в марте.

Как передает Report, об этом сообщается в докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Индекс продовольственных цен FAO, который отражает помесячные изменения международных цен на основные виды продовольствия, в сентябре был на уровне 136,3 пункта, что на 1,1% ниже показателей августа, однако на 5,5% выше показателей сентября прошлого года.

В докладе указано, что индекс цен на растительное масло снизился на 6,6% за месяц, что стало минимальным показателем с февраля 2021 года. Это произошло из-за того, что выросли экспортные поставки соевого масла из Аргентины, а также поставки подсолнечного масла из Черноморского региона.

Индекс цен на молочную продукцию понизился на 0,6% за месяц, на мясо - 0,5%, на сахар - на 0,7%.

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Версия на азербайджанском языке FAO: “Qlobal ərzaq məhsullarının qiymətləri 6 aydır ucuzlaşır”
Версия на английском языке FAO: Global food prices fall for 6 consecutive months

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