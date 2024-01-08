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ФАО: Азербайджан не использует потенциал по экспорту переработанного фундука

ФАО: Азербайджан не использует потенциал по экспорту переработанного фундука Азербайджан обладает большим потенциалом для экспорта переработанного фундука, однако в основном поставляет очищенный фундук в страны Европейского союза и Россию.
АПК
8 января 2024 г. 14:53
ФАО: Азербайджан не использует потенциал по экспорту переработанного фундука

Азербайджан обладает большим потенциалом для экспорта переработанного фундука, однако в основном поставляет очищенный фундук в страны Европейского союза и Россию.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете "Возможности зеленой энергии в цепочке создания стоимости фундука в Азербайджане" Офиса партнерства и координации Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Азербайджане.

В документе говорится, что не весь фундук, производимый в Азербайджане, проходит все этапы цепочки создания стоимости: "В 2021 году в стране было произведено 67 630 тонн фундука, из которых 56% было продано фермерами напрямую переработчикам, 22% было реализовано на местном рынке, а 12% использовано для собственных нужд".

Напомним, что за 11 месяцев 2023 года Азербайджан экспортировал 21 тыс. 382 тонны лесного фундука на 111 млн 528 тыс. долларов США. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года экспорт вырос на 2 тыс. 391 тонну (12,5%) в количественном, и на 14 млн 43 тыс. долларов США (14,4%) в стоимостном выражении.

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Версия на английском языке Azerbaijan doesn’t use export potential of processed hazelnuts - FAO
Версия на азербайджанском языке FAO: “Azərbaycan emal olunmuş fındığın ixrac potensialından istifadə etmir"

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