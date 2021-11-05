Эксперт: Практику утилизации продуктов питания необходимо изменить

"35% поставляемых в африканские страны продуктов портятся из-за нехватки мест для хранения. В США и других развитых странах же еда растрачивается. Там продукты с просроченным сроком годности выбрасываются".

"35% поставляемых в африканские страны продуктов портятся из-за нехватки мест для хранения. В США и других развитых странах же еда растрачивается. Там продукты с просроченным сроком годности выбрасываются".

Как передает Report, об этом бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагелдин сказал на VIII Глобальном Бакинском форуме.

"В мире продукты питания являются основными отходами. Эту практику необходимо изменить. Мы должны наладить общение с населением, организовать дебаты по данной теме", - отметил он.