АБР назвал основные проблемы в аграрном секторе Азербайджана

В Азербайджане все еще существуют проблемы, препятствующие максимальному использованию сельскохозяйственного потенциала страны.

Как сообщает Report, об этом говорится в обзоре "Тенденции развития сельского хозяйства в странах – участниках региональной программы экономического сотрудничества в Центральной Азии: вызовы и возможности" Международного исследовательского института по продовольственной политике Азиатского банка развития (АБР).

Среди них слабая и недостаточно развитая ирригационная инфраструктура, недостаточные знания фермеров об усовершенствовании посевной техники. Кроме того, страна особенно уязвима к последствиям изменений климата, наводнениям и засухам в регионах. На финансирование исследований в области сельского хозяйства выделяется мало средств.

По статданным, за 11 месяцев 2019 года в Азербайджане наблюдался сельскохозяйственный рост на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.