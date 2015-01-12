​2015 год объявлен в Азербайджане "Годом сельского хозяйства"

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".

Как сообщает Report, в целях ускорения модернизации развития сельского хозяйства, системного решения проблем в аграрном секторе, обеспечения комплексного подхода, эффективного взаимодействия административных и финансовых ресурсов государства в данную сферу, широкой пропаганды аграрного потенциала страны глава государства распорядился об объявлении 2015 года "Годом сельского хозяйства".

Министерству сельского хозяйства и Кабмину поручено подготовить и в течение месяца представить президенту страны план мероприятий по объявлению 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".