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    ​2015 год объявлен в Азербайджане "Годом сельского хозяйства"

    Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".

    Как сообщает Report, в целях ускорения модернизации развития сельского хозяйства, системного решения проблем в аграрном секторе, обеспечения комплексного подхода, эффективного взаимодействия административных и финансовых ресурсов государства в данную сферу, широкой пропаганды аграрного потенциала страны глава государства распорядился об объявлении 2015 года "Годом сельского хозяйства".

    Министерству сельского хозяйства и Кабмину поручено подготовить и в течение месяца представить президенту страны план мероприятий по объявлению 2015 года в Азербайджанской Республике "Годом сельского хозяйства".  

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