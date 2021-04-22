Выкормыши Сороса вновь нагнетают антиазербайджанские настроения

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вновь всколыхнулись пособники армян. Одним из них является Институт открытого общества Джорджа Сороса, как за ширмой скрывающийся за такими высокими понятиями, как демократия и права человека.

В Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) вновь всколыхнулись пособники армян. Одним из них является Институт открытого общества Джорджа Сороса, как за ширмой скрывающийся за такими высокими понятиями, как демократия и права человека.

Выкормыши Фонда Сороса проявили себя и на весенней сессии ПАСЕ. Ни для кого не секрет, какие корни пустил Фонд Сороса в Армении. Финансируемые Соросом депутаты действуют против Азербайджана и Турции. Подозрения в том, что за сменой власти в Армении может стоять небезызвестный Фонд, крепнут день ото дня. На его средства Пашинян и его команда насаждают демократию в Армении, а по сути - выстраивают авторитарный режим.

21 апреля жители Мегри и Агарк Зангезурского магала попросту выпроводили Пашиняна, посетившего эти города в рамках турне по стране. 22 апреля был задержан и доставлен в Ереван мэр города Мегри Мхитар Закарян.

Последние события в Армении окончательно сорвали маску с пресловутой демократии Сороса. Его демократия больше походит на хаос. Выкормыши Фонда, пытаясь выслужиться перед своими благодетелями, наперебой клевещут на Турцию и Азербайджан.

На повестку весенней сессии ПАСЕ был вынесен вопрос об "армянских пленных в Азербайджане". Вопрос был поднят депутатом Сената Франции Аленом Милоном. Вторя заявлениям армянских властей, он провозгласил, что в Азербайджане удерживаются “армянские пленные". Его соотечественник Бернар Фурне тоже принялся клеветать на Азербайджан.

Азербайджанская сторона уже выступила с заявлением. Официальный Баку неоднократно подчеркивал, что в стране нет армянских пленных. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции 8 апреля сказал: “Передача военнопленных противоположной стороне решена, и этот вопрос уже закрыт. В соответствии с обязательствами официальный Баку передал Армении всех военнопленных. Мы доказали, насколько ответственны в этом вопросе. Азербайджанская сторона передала Армении более 70 военнопленных".

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что военнопленными считаются лица, попавшие в плен в ходе военных действий, в то время как задержанные в результате антитеррористической операции должны называться террористами, а не пленными. И никак иначе.

Выходит, финансируемое Фондом Сороса руководство Армении вкупе с французскими депутатами желают видеть на свободе террористов. К слову, обращает на себя внимание вот какой аспект. До нынешней сессии ПАСЕ большая часть Карабахского региона Азербайджана находилась под оккупацией Армении. Однако за годы оккупации ПАСЕ не выступала с заявлениями о выводе оккупационной армянской армии с территории Азербайджана. Когда облагодетельствованный Фондом Сороса глава правительства Армении Пашинян незаконно прибыл в Карабах, а его сын проходил военную службу на территории Азербайджана, ПАСЕ упорно молчала. После оккупации Карабаха ни Сорос, ни его Фонд не рекомендовали Армении покинуть международно признанные территории Азербайджана.

После ноябрьского заявления тема "пленных" не сходит с уст пособников армян. И никто не задается вопросом о том, а что собственно делали они на азербайджанской земле и как там очутились?! Почему Сорос и ему подобные молчали на протяжении многих лет оккупации азербайджанских земель армянами, отчего и словом не обмолвились об этом?! Почему могучие державы, приходящие к консенсусу по выгодным для себя вопросам, никак не окажут давление на Армению, не желающую предоставлять карту заминированных территорий, в результате чего то и дело гибнут люди?! Почему Армения не выполняет свои обязательства, четко прописанные в ноябрьском соглашении?! И, в частности, почему не выполняется 9-й пункт совместного заявления?! Таких "почему" бесчисленное множество.

После состоявшегося 21 апреля печально известного визита Никола Пашиняна в Зангезурскую область армяне совершили провокации на азербайджано-армянской государственной границе. Зачем сепаратисты держат вооруженные силы в Карабахе? Почему выступающие против Азербайджана в ПАСЕ и других международных организациях не стремятся к их разоружению с тем же рвением, что клевещут на Азербайджан?! Если, как утверждают армяне, это делается в целях обеспечения безопасности, то зачем в регион были введены российские миротворцы? А может, Армения и сепаратисты не доверяют России? Выступая с деструктивных позиций, Армения явно не стремится к сотрудничеству с Азербайджаном и Турцией, а всячески пытается сорвать достигнутые договоренности. Так почему спонсоры не призовут зарвавшихся армян к ответу?! А может потому, что им нужна именно такая позиция. Вместо здравых отношений - хаос и разруха, вместо плодотворного сотрудничества и доверительных отношений - бесконечные надуманные обвинения и клевета... А значит, взращенные армянским обществом, привыкшим жить на подачки, руководители стали пленниками проектов "открытого общества", только вот открытого к чему...