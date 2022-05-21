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Встреча лидеров Азербайджана и Армении - что предстоит обсудить в Брюсселе?

Встреча лидеров Азербайджана и Армении - что предстоит обсудить в Брюсселе? 22 мая в Брюсселе состоится встреча президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Аналитика
21 мая 2022 г. 16:42
Встреча лидеров Азербайджана и Армении - что предстоит обсудить в Брюсселе?

22 мая в Брюсселе состоится встреча президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Как сообщает Report, это очередная встреча в рамках Брюссельской повестки, начавшейся 14 декабря 2021 года и продолжившейся 6 апреля этого года.

Среди основных вопросов повестки - подготовка мирного соглашения, начало обсуждений в рамках соответствующих комиссий по делимитации границ, открытию коммуникаций. Кроме того, среди главных ожиданий от Брюссельской встречи - гуманитарные вопросы, включая минную проблему, получение сведений о пропавших без вести в Первой Карабахской войне азербайджанцах, информации о массовых захоронениях, вопросы, связанные с историческими и культурными памятниками азербайджанского народа в Армении.

На предыдущих встречах была достигнута договоренность по таким важным вопросам как подготовка мирного договора, создание комиссий по делимитации границ, открытию коммуникаций и другим вопросам. По инициативе Армении было запланировано проведение первого заседания этой комиссии 29 апреля на азербайджано-армянской границе. Однако Армения в очередной раз продемонстрировала деструктивную позицию, в связи с чем заседание было перенесено на 7-11 мая, но и в эти числа оно не состоялось.

После этого министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил российскому информационному агентству ТАСС, что Армения готова провести заседание комиссий в Москве. Это наглядный пример того, что Армения не имеет самостоятельной политики, отказывается от любых договорённостей, с легкостью поступается интересами России в угоду Евросоюзу, интересами ЕС - в угоду России.

Напомним, что Азербайджан неоднократно заявлял о своей готовности подписать мирное соглашение с Арменией в рамках норм международного права, и с этой целью направил армянской стороне предложение из пяти пунктов для нормализации отношений. На последней встрече в Брюсселе этот вопрос находился в центре внимания. Согласно достигнутой на встрече договоренности, лидеры стран поручат министрам иностранных дел работать над мирным соглашением, которое будет охватывать все необходимые вопросы. В целом, встреча в Брюсселе еще раз продемонстрировала решительную деятельность президента Ильхама Алиева по защите наших государственных и национальных интересов.

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Версия на английском языке Azerbaijani and Armenian leaders to meet in Brussels - What's on agenda?
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan liderləri görüşəcək - Brüsseldə nələr müzakirə olunacaq?

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