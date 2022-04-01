Встреча глав государств в Брюсселе – очередной шанс для Армении

6 апреля в Брюсселе состоится очередная встреча глав Азербайджана и Армении. Встреча пройдет при участии президента Европейского Союза Шарля Мишеля. Это четвертая встреча лидеров Азербайджана и Армении за истекшие три месяца. Первая встреча состоялась

6 апреля в Брюсселе состоится очередная встреча глав Азербайджана и Армении. Встреча пройдет при участии президента Европейского Союза Шарля Мишеля.

Это четвертая встреча лидеров Азербайджана и Армении за истекшие три месяца.

Первая встреча состоялась 14 декабря 2021 года по инициативе Шарля Мишеля. Во второй раз стороны встретились в Брюсселе тет-а-тет.

4 февраля нынешнего года главы Азербайджана и Армении встретились по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. Встреча прошла в видеоформате. Официальный Баку подчеркнул важность таких вопросов, как делимитация и демаркация границ, подписание мирного договора, разминирование освобожденных территорий. Азербайджан призвал к реализации положений трехстороннего заявления от 10 ноября.

В ходе переговоров Президент Ильхам Алиев вновь озвучил позицию Азербайджана по гуманитарным вопросам. Глава государства уделил особое внимание вопросу определения мест массовых захоронений, судеб пропавших без вести во время Первой Карабахской войны, усиления международной поддержки Азербайджана в области разминирования освобожденных территорий, открытия железнодорожного и автомобильного транспортного коридора.

Ильхам Алиев отметил, что во время Первой Карабахской войны пропало без вести 3890 граждан Азербайджана, среди которых 71 ребенок, 267 женщин и 326 стариков.Обнаружение массового захоронения в недавно освобожденном селе Фаррух подтверждает актуальность тезисов, озвученных Президентом Ильхамом Алиевым. Ожидается, что официальный Баку вновь затронет вопросы, поднятые на предыдущих встречах. Стоит отметить, что ЕС в лице Франции, являвшейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ, весьма слабо показал себя в роли посредника в урегулировании армяно-азербайджанского конфликта. Обращает на себя внимание возросший интерес Европы к Южно-кавказскому региону и, в частности, к Азербайджану. Очевидно, что этот интерес во многом продиктован ролью и значимостью Азербайджана в обеспечении энергобезопасности, что приобретает особую актуальность в свете военной операции России в Украине.Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян также заявил о необходимости незамедлительного начала мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, ускорения работы по делимитации и демаркации границ.Активное вовлечение ЕС в разрешение ситуации на Южном Кавказе также объясняется тем, что Азербайджан и Армения, наряду с Украиной, Грузией, Молдовой и Беларусью являются членами “Восточного партнерства”. Тем самым ЕС стремится создать атмосферу доверия между официальным Баку и Ереваном.Учитывая лояльное отношение Баку и Еревана к ЕС, европейцы, заняв беспристрастную позицию, вполне могут добиться успеха в разрешении вопросов между Арменией и Азербайджаном. Вероятно, что встречи, проведенные под эгидой ЕС за минувшие три месяца, станут хорошим подспорьем в этом направлении. Практические шаги вместо длительных обсуждений, переход, что называется, от слов к делу, являются в контексте армяно-азербайджанского урегулирования вопросом региональной и глобальной значимости. Это можно считать своего рода испытанием ЕС…