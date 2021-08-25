Везде нужен ПЦР-тест, или как из Азербайджана попасть в страны Европы

Выдают ли визу для поездки в страны Европейского Союза в нынешних условиях пандемии, и какие страны требуют вакцинацию и карантин – в материале Report

Сентябрь – это традиционно начало нового учебного года, а также период продолжения туристического сезона. Несмотря на различную эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, многие страны предпринимают шаги по активизации авиасообщения с другими государствами. Одним из самых популярных направлений для туризма, образования и бизнеса является европейский регион, в частности такие страны как Великобритания, Франция и Германия.

Выдают ли визу для поездки в страны Европейского Союза в нынешних условиях пандемии, и какие страны требуют вакцинацию и карантин – в материале Report.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний этим летом внес Азербайджан в "желтую зону" по ситуации с заражениями коронавирусом в стране. Внесение в эту категорию означает, что практически во всех странах Европы для приезжих Азербайджана обязательным будет карантин, чаще всего 10-дневный. При этом какие требования предусматриваются для получения визы?

В визовом центре Gatevay Visa Service INC в Баку, сообщили, что в настоящее время ряд стран, в том числе Латвия, Эстония, Чехия, Финляндия вообще прекратили выдачу краткосрочных виз. Единственным исключением является Литва, которая выдает краткосрочные визы. При этом обязательным является наличие отрицательного ПЦР-теста и полной вакцинации препаратами Pfizer или Astrazeneca (новое название Vaxzevria), но даже в этом случае избежать 10-дневного карантина не получится.

Чехия

В случае острой необходимости получения краткосрочной визы гражданам нужно обратиться в посольство Чешской Республики в Азербайджане. Студентов это не касается – они могут получить долгосрочную визу, обратившись в визовый центр.

Финляндия

Прием заявлений на получение туристической визы приостановлен еще в августе прошлого года. Долгосрочные визы можно получить в посольстве Финляндии в Москве.

Посольство Латвии в Азербайджане рассматривает вопрос получения визы от трех стран – Латвии, Эстонии и Словении. Получение долгосрочной визы в Эстонию возможно только из посольства страны в Грузии, в случае же острой необходимости – обязательно представить пригласительное письмо.

Ирландия

Получение краткосрочной туристической визы в страну не рассматривается.

Великобритания

Согласно информации Британского визового центра, в королевстве Азербайджан внесен в "оранжевую зону", ограничений на получение виз не установлено, так что посетить Великобританию может как турист, так и студент, а также предприниматели. Отрицательный ПЦР-тест все так же обязателен для всех граждан, а при прибытии в страну рассчитывайте, что 10 дней в Великобритании пройдут на карантине.

Несмотря на отсутствие каких-либо ограничений для получения визы, заявлений стало меньше в сравнении с периодом до пандемии.

Франция

Если времени у желающего посетить Европу азербайджанского туриста мало, а увидеть хочется побольше – Франция - одна из немногих стран, которая не изменила правил получения визы. Как заявили в визовом центре CAPAGO, c двумя дозами вакцины от Pfizer (обязательное условие для получения визы) и ПЦР-тестом вас допустят в страну без какого-либо карантина. Но даже в таком случае, по информации специалистов, запросов на получение визы стало меньше.

Испания, Португалия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швеция

Краткосрочную визу все также можно получить через визовый центр CAPAGO, а за получением долгосрочной визы следует обратиться в консульства стран. На время написания статьи Испания принимает азербайджанцев, привитых в том числе вакциной Sinovac. Но, как отметили в визовом центре, правила въезда в эти страны меняются достаточно часто, поэтому перед визитом их лучше уточнить еще раз.

Италия

Ограничений на получение визы нет. Обязателен отрицательный ПЦР-тест, а по прибытии в страну придется отсидеть 5-дневный карантин. По окончании карантина предстоит сдать еще один ПЦР-тест.

В целом, из-за отмены выдачи туристических виз рядом государств, заявок на их получение стало значительно меньше, сообщают специалисты визовых центров.

Стоит отметить, что для въезда во все страны ЕС требуется наличие отрицательного ПЦР-теста. В связи с этим все большую актуальность приобретает вопрос признания азербайджанских COVID-паспортов за рубежом. Европейский союз уже признал паспорта вакцинации Турции и Украины и Еврокомиссия продолжает контактировать со странами, не входящими в ЕС, для их подключения к европейской системе COVID-сертификатов.