В поисках убежища в Германии - происки мошенников безрезультатны - ИССЛЕДОВАНИЕ

С 2015 года приток беженцев в Германию не оскудевает.

Об этом, как сообщает Report, говорится в отчете Федерального управления миграции и работы с беженцами (BAMF), ведущего статистику мигрантов.

Согласно информации, размещенной на интернет-сайте BAMF, среди лиц, нашедших прибежище в Германии, преобладают граждане Сирии, Ирака, Афганистана, Ирана и даже Турции. Довольно много азербайджанцев стремятся осесть в Германии, однако их численность значительно меньше граждан стран первой десятки, возглавляющей список BAMF. Тем не менее, направив запрос в Управление, можно получить сведения о наших соотечественниках. В 2018 году число граждан Азербайджана, обратившихся за получением убежища в Германии, составило 2900 человек, в 2017 году - 3030, в 2016 - 4750 человек, в 2015 - 1497 человек, а в 2014 году - 1295 человек.За первые 6 месяцев 2019 года в Федеральное управление за получением статуса беженца обратились 999 граждан Азербайджана, что более, чем на 40 процентов меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Так, за аналогичный период прошлого года число обратившихся составило около 1500 человек. Некоторые эксперты связывают сокращение обращений граждан Азербайджана с ужесточением немецкого закона "О миграции".

Почему азербайджанцы рвут свои паспорта?

Из публикаций и комментариев в социальных сетях по данному вопросу можно сделать вывод о том, что более всего в ходе процедуры получения убежища наши соотечественники опасаются оказаться в стране, выдавшей им визу, куда они могут быть депортированы в соответствии с требованиями “Дублинского соглашения”. Это соглашение, подписанное странами ЕС, весьма эффективно в предотвращении незаконной миграции. Основная цель соглашения состоит в рассмотрении заявления лица, обратившегося за статусом беженца, в едином порядке в любой из стран ЕС, более эффективном обмене информацией между странами, защите прав и свобод лиц, ищущих убежище, а также в обеспечении более эффективной борьбы с незаконной миграцией.

Многие граждане Азербайджана, обратившиеся за статусом беженца, всячески стремятся избежать правил Дублинского соглашения. Утверждая, что подвергается преследованиям в Азербайджане и непременно будет арестован, если будет сослан в свою страну, заявитель рвет или сжигает свой паспорт, не желая подпасть под пункты Дублинского соглашения. Вот еще один пример. Обратившийся за получением убежища утверждает на допросе в миграционном управлении, что тайно прибыл в Германию из Азербайджана и оставил паспорт в залог лицу, содействовавшему в побеге. Разумеется, немецким чиновникам несложно определить, по какому маршруту прибыли эти лица. Подается запрос в посольства стран Шенгенского соглашения в Азербайджане, после чего выясняется, по какой визе они прибыли в Германию. Определив этот момент, миграционные службы прекращают рассмотрение заявления обратившегося за статусом беженца. Затем заявители выдворяются из Германии и направляются в страны, выдавшие им визы. При этом заявители пускают в ход сценарии похлеще, чем в индийских фильмах. Одни глотают таблетки, другие пытаются выдать себя за умалишенных, вскрывая вены или расшибая голову о стену. Цель очевидна - избежать депортации.

В июле этого года 40-летняя гражданка Азербайджана Хумай Мамедова, которая была размещена в лагере для беженцев в немецком городе Деггендорф, покончила с собой, приняв лекарство, чтобы избежать высылки в Италию в соответствии с процедурой Дублинского соглашения.

Цель акций перед посольством Азербайджана

Германия - социально ориентированное государство, более лояльное по отношению к беженцам в отличие от США и Канады, куда тоже хлынул поток беженцев. Германия, приняв беженца, предоставляет ему место для проживания, обеспечивает едой три раза в день, дает денег на мелкие расходы. При таком раскладе, немудрено, что в эту страну будет наплыв беженцев. Как тех, кто реально подпадает под статус беженца, так и всех остальных. Граждане Азербайджана выбирают Германию для иммиграции по тем же причинам. Лица, не представившие неопровержимые доказательства для получения вида на жительство в ходе допросов в миграционном управлении, начинают собирать эти самые “доказательства”, воспользовавшись лояльным отношением к ним миграционных органов. Список "доказательств" тоже недюжинный - тут и справка о вызове в полицию, и решения суда, и трудовые книжки, и удостоверения журналиста, и письма от оппозиционных партий, и фотографии, сделанные на митингах, видеозаписи умышленных столкновений с сотрудниками полиции, и многое чего еще, явившееся плодом бурной фантазии заявителя.

Естественно, офицеры миграционного управления Германии знакомы с обстановкой в Азербайджане. Результаты запросов, направленных с целью проверки подлинности документов, портят карты мигрантам. В таком случае запускается “план B”. Спустя пару дней они проводят акции протеста перед зданием посольства Азербайджана в Берлине, фотографируются и разбегаются. Затем к этим фотографиям прилагается письмо и отправляется в миграционное управление. Тем самым просители пытаются убедить власти Германии, что сотрудники посольства перешлют их фотографии в правоохранительные органы Азербайджана, а те, в случае депортации заявителей, тут же арестуют их по приезде. Проплачиваются статьи в информационных ресурсах, утверждая, что их родственники в Азербайджане подвергаются гонению и преследованию в связи с их деятельностью в Германии. В последнее время подобные публикации вызывают подозрения у немецких чиновников, поэтому мигранты придумали новый тактический ход. Они проводят акцию перед офисами популярных немецких СМИ, пытаясь привлечь внимание и выбить хоть небольшую заметку о своей персоне с целью доказать, что будут арестованы в случае депортации.

Поправки в миграционном законодательстве доказали, что официальный Берлин не намерен давать прибежище лицам, пустившимся в Германию в поисках лучшей жизни. Тем самым немецкие власти пытаются снизить поток беженцев. А государству нужен надежный налогоплательщик, работник, владеющий немецким языком и интегрированный в немецкое общество...